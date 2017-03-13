|
Алексей Мирный
7 Апреля, 2017 21:38
На Пасху в Москве запустят более 1000 бесплатных автобусов
Москва, 07 Апреля - DIXINEWS.
Более 1000 автобусов будут бесплатно курсировать по 37 специально выделенным маршрутам в дни пасхальных праздников.
Об этом сообщили специалисты пресс-службы ГУП «Мосгортранс».
9, 16, 23 и 25 апреля городские автобусы будут доставлять москвичей к крупным храмам. Кроме этого, в пасхальные дни будет усилено несколько маршрутов городского транспорта.
Как уточнил Борис Ткачук - первый заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс»: «В пасхальную ночь, с 15 на 16 апреля, наиболее востребованные маршруты наземного транспорта: автобусов, троллейбусов и трамваев, – будут работать до 03:30 утра».
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия