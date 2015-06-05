МЧС предупредило о шквальном ветре в Москве

Сильный ветер до 17 метров в секунду и гроза могут пройти в Москве с пятницы на субботу, об этом сообщило столичное управление МЧС России.

«С 18:00 седьмого апреля до 10:00 восьмого апреля в городе Москве (включая ТиНАО) ожидается дождь, местами сильный, местами с грозой. При грозе усиление ветра южной четверти порывами 12-17 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Отмечается, что возможны повреждения линий электропередач, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, частичный повал деревьев. Всё это может привести к заторам на автомагистралях.