В Воронеже объявлен конкурс на реконструкцию перехода у цирка

Администрация Воронежа объявила конкурс на право заключения концессии для реконструкции подземного перехода у цирка.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 10 апреля до 24 мая.

Итоги конкурса станут известны 7 сентября. По условиям концессионного соглашения инвестор должен будет отремонтировать изношенные конструкции и инженерные сети перехода, установить входные группы и организовать условия для людей с ограниченными возможностями. Срок концессионного соглашения составит 20 лет. Инвестору предстоит вложить в реконструкцию объекта порядка 60,9 миллиона рублей.