Общество

Елена Малкова
7 Апреля, 2017 19:23

В Воронеже объявлен конкурс на реконструкцию перехода у цирка

Источник фото: obozvrn.ru
Воронеж, 07 Апреля - DIXINEWS.

Администрация Воронежа объявила конкурс на право заключения концессии для реконструкции подземного перехода у цирка.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 10 апреля до 24 мая.

Итоги конкурса станут известны 7 сентября. По условиям концессионного соглашения инвестор должен будет отремонтировать изношенные конструкции и инженерные сети перехода, установить входные группы и организовать условия для людей с ограниченными возможностями. Срок концессионного соглашения составит 20 лет. Инвестору предстоит вложить в реконструкцию объекта порядка 60,9 миллиона рублей.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
На Пасху в Москве запустят более 1000 бесплатных автобусов
МЧС предупредило о шквальном ветре в Москве
Жителей Уфы будут информировать о качестве питьевой воды

Лавров: возможно, некоторые рассматривают "Ан-Нусру" как резерв для смены режима в Сирии
Тёмная эпоха Греции: как строгая экономия отключила свет
Трамп войдёт в историю как некомпетентный и наивный президент — эксперт об ударах ВМС США по Сирии
Национальная валюта Чехии отправилась в «свободное плавание»
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В результате удара США по Сирии погибли 14 человек, 13 женщин и детей были ранены
Москва, 07 Апреля, 21:38.
На Пасху в Москве запустят более 1000 бесплатных автобусов
Москва, 07 Апреля, 21:24.
МЧС предупредило о шквальном ветре в Москве
Воронеж, 07 Апреля, 19:23.
В Воронеже объявлен конкурс на реконструкцию перехода у цирка
За рубежом, 07 Апреля, 17:43.
Теракт. Швеция была атакована - премьер Швеции
За рубежом, 07 Апреля, 17:31.
В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
Москва, 07 Апреля, 14:13.
В Москве полиция по неизвестным причинам перекрыла Садовое кольцо
Уфа, 07 Апреля, 12:55.
Жителей Уфы будут информировать о качестве питьевой воды
Пермь, 07 Апреля, 10:41.
Экс-министру спорта Пермского края вменяют второй эпизод злоупотребления должностными полномочиями
Челябинск, 07 Апреля, 09:09.
В Челябинске изъята крупная партия контрафактной алкогольной продукции
Екатеринбург, 07 Апреля, 09:00.
В Екатеринбурге разобрали незаконно возведенную на остановке закусочную
Волгоград, 07 Апреля, 08:08.
В Волгоградской области в мае начнется строительство железнодорожной дороги до аэропорта
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия