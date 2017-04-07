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Елена Малкова
7 Апреля, 2017 19:23
В Воронеже объявлен конкурс на реконструкцию перехода у цирка
Воронеж, 07 Апреля - DIXINEWS.
Администрация Воронежа объявила конкурс на право заключения концессии для реконструкции подземного перехода у цирка.
Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 10 апреля до 24 мая.
Итоги конкурса станут известны 7 сентября. По условиям концессионного соглашения инвестор должен будет отремонтировать изношенные конструкции и инженерные сети перехода, установить входные группы и организовать условия для людей с ограниченными возможностями. Срок концессионного соглашения составит 20 лет. Инвестору предстоит вложить в реконструкцию объекта порядка 60,9 миллиона рублей.
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