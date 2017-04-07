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Алексей Мирный
7 Апреля, 2017 17:43

Теракт. Швеция была атакована - премьер Швеции

Кадры с места происшествия.
Автор фото: Alec Luhn
За рубежом, 07 Апреля - DIXINEWS.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил о том, что атака в центре Стокгольма была терактом.

«Швеция была атакована. Все говорит о совершении теракта», - сказал он местным СМИ.

Также Стефан Левен добавил, что полиция уже задержала подозреваемого преступника. Грузовой автомобиль, на котором он совершил наезд на прохожих, числится в угоне. Об этом также заявило предприятие Spendrups, которому принадлежит грузовик.

«Во время доставки в ресторан "Калиенте" кто-то запрыгнул в кабину водителя и уехал на автомобиле, пока водитель производил разгрузку», - цитируют представителя компании зарубежные СМИ.

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