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Алексей Мирный
7 Апреля, 2017 17:43
Теракт. Швеция была атакована - премьер Швеции
За рубежом, 07 Апреля - DIXINEWS.
Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил о том, что атака в центре Стокгольма была терактом.
«Швеция была атакована. Все говорит о совершении теракта», - сказал он местным СМИ.
Также Стефан Левен добавил, что полиция уже задержала подозреваемого преступника. Грузовой автомобиль, на котором он совершил наезд на прохожих, числится в угоне. Об этом также заявило предприятие Spendrups, которому принадлежит грузовик.
«Во время доставки в ресторан "Калиенте" кто-то запрыгнул в кабину водителя и уехал на автомобиле, пока водитель производил разгрузку», - цитируют представителя компании зарубежные СМИ.
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