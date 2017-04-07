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Алексей Мирный
7 Апреля, 2017 17:31
В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
За рубежом, 07 Апреля - DIXINEWS.
Со слов очевидцев, грузовик врезался в прохожих на большой скорости.
Машина врезалась в витрину магазина и только это её остановило.
«Я видел как минимум трех погибших, но их может быть больше. Здесь полнейший хаос», - рассказал очевидец в прямом эфире на радио Швеции. Позже полиция безопасности СЭПО уточнила, что погибших как минимум два человека.
Как сообщает шведская газета Aftonbladet, место происшествия оцепила полиция, среди людей паника. На опубликованных в сети фото виден горящий грузовик, врезавшийся в витрину и люди, которые в спешке покидают улицу. Полиция оцепила центр города, метро закрыто.
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