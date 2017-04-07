Происшествия

Алексей Мирный
7 Апреля, 2017 14:13

В Москве полиция по неизвестным причинам перекрыла Садовое кольцо

Садовое кольцо в Москве.
Источник фото: dixinews.ru
Москва, 07 Апреля - DIXINEWS.

В Москве сотрудники полиции перекрыли внутреннюю сторону Садового кольца в районе Новинского бульвара. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Водители не понимают причин перекрытия и громко сигналят», – передает корреспондент с места событий.

Кроме того, заблокирован и выезд на Садовое кольцо с прилегающих улиц. На них образовались серьезные заторы. Ранее никаких уведомлений о перекрытии от городских служб и полиции не поступало.

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