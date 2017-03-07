Жителей Уфы будут информировать о качестве питьевой воды

МУП «Уфаводоканал» контролирует качество воды в системах холодного водоснабжения.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, предприятие отвечает за качество предоставляемых услуг на границе своей эксплуатационной ответственности.

В настоящее время перед предприятием «Уфаводоканал» поставлена задача публиковать информацию о качестве воды на официальном сайте. Таким образом, жители столицы республики смогут знакомиться с актуальной информацией.

Информация по качеству питьевой водопроводной воды в Уфе за период с 30 марта по 5 апреля размещена на сайте предприятия. В будущем планируется публиковать данные раз в неделю и ежедневно – промежуточные показатели качества воды.

В официальной таблице представлены результаты эксплуатационного мониторинга питьевой водопроводной воды по таким показателям, как содержание фенола, нефтепродуктов, нитратов, а также показатели мутности, цветности и другие показатели. Здесь же указаны нормативы по каждому показателю и данные мониторинга питьевой воды в Уфе.