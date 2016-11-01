Криминал

Елена Малкова
7 Апреля, 2017 10:41

Экс-министру спорта Пермского края вменяют второй эпизод злоупотребления должностными полномочиями

Источник фото: kirmayak.ru
Пермь, 07 Апреля - DIXINEWS.

Бывшему министру спорта Пермского края Павлу Ляху, который находится под следствием, вменяют второй эпизод злоупотребления должностными полномочиями, сообщает «РБК-Пермь».

Как уточняет источник, производство объединено с ранее возбужденным уголовным делом.

Как сообщил источнику адвокат экс-министра Исаак Гройсберг, постановление о присоединение к уголовному делу датируется 29 марта 2017 года. В вину бывшему министру вменяют нарушения по ч.1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Уголовное дело было возбуждено после проверки, проведенной Контрольно-счетной палатой.

По словам адвоката, следствие считает, что тренировочные мероприятия сборных команд Пермского края с 2014 года по первую половину 2016 года проводились на территории базы отдыха «Раздолье» (Чайковский район), не включенной во всероссийский реестр Минспорта, что является нарушением законодательства.

«Я не согласен с этим решением, так как в законе, на который ссылается обвинитель («О физической культуре и спорте в Российской Федерации» – прим.), указана территория проведения, а не конкретное место», — подчеркнул И.Гройсберг.

Адвокат также указал, что экс-чиновник не имеет отношения к задержке строительства футбольного манежа «Пермь Великая». «Знаю, что он не подписывал документы, не подписывала их и и.о.министра», — отметил адвокат.

Напомним, 5 апреля Пермский краевой суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов экс-чиновника на продление домашнего ареста. 30 марта Ленинский суд Перми в очередной раз отклонил прошение и продлил срок ареста до 3 июня 2017 года.

Павел Лях был задержан и помещен под стражу 4 октября прошлого года. Ему была избрана мера пресечения — домашний арест. Экс-чиновник подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. По этому делу ранее суд арестовал бывшего заместителя П.Ляха — Руслана Садченко. Как считает следствие, в ходе проведения реконструкции стадиона «Динамо», было похищено порядка 29,4 млн рублей.

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