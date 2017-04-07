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Елена Малкова
7 Апреля, 2017 09:09
В Челябинске изъята крупная партия контрафактной алкогольной продукции
Челябинск, 07 Апреля - DIXINEWS.
В Челябинске сотрудниками транспортной полиции в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь» изъята крупная партия контрафактной алкогольной продукции, сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.
Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте проведены оперативные мероприятия, направленные на пресечение каналов незаконной поставки спиртосодержащей продукции на территорию Челябинской области.
Сотрудниками полиции задокументированы факты поставок в регион контрафактной спиртосодержащей продукции, установлены лица, причастные к совершению данной противоправной деятельности.
В результате пресечена деятельность руководства организации, занимавшейся незаконным оборотом спиртосодержащей продукции.
В двух складских помещениях, расположенных в городе Челябинске, сотрудниками транспортной полиции изъято 105,6 тысяч бутылок со спиртосодержащей продукцией, а также более 2 тысяч литров этилового спирта и спиртосодержащей жидкости.
В ходе проведенного исследования установлено, что все бутылки оклеены поддельными федеральными специальными и акцизными марками. Также при проведении исследования качества изъятого алкоголя было установлено, что часть изъятой алкогольной продукции является опасной для здоровья и жизни потребителей.
По предварительной оценке стоимость изъятой продукция оценивается на сумму свыше 16 миллионов рублей. Изъятая продукция передана на ответственное хранение уполномоченной организации.
Следственным управлением Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере».
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