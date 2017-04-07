В Екатеринбурге разобрали незаконно возведенную на остановке закусочную

Закусочная на улице Старых Большевиков и прилегающая к остановке «Краснофлотцев» была возведена незаконно.

Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области, закусочная с тандыром (печь-жаровня для приготовления разнообразных блюд у народов Азии) не была согласована с администрацией Екатеринбурга.

Судом было вынесено решение освободить земельный участок и снести нестационарный объект.

Когда судебные приставы Орджоникдзевского районного отдела Екатеринбурга УФССП России по Свердловской области прибыли по указанному адресу для совершения меры принудительного исполнения, на месте оказался сам хозяин точки общепита. Владелец закусочной добровольно не исполнил решение суда, но и не препятствовал исполнительным действиям. Хозяину закусочной помогли забрать готовую продукцию и материалы для приготовления. Затем был произведен демонтаж закусочной.