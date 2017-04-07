В Волгоградской области в мае начнется строительство железнодорожной дороги до аэропорта

В Волгоградской области в мае начнется строительство железнодорожной ветки до аэропорта, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор региона Андрей Бочаров и начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев 6 апреля провели межведомственное совещание, на котором была рассмотрена реализация проекта по продлению железнодорожных путей от станции Гумрак до аэропорта.

Как отметил глава области, в настоящее время налажено четкое взаимодействие между всеми заинтересованными ведомствами, благодаря чему разрешение на строительство было получено в запланированные сроки.

«Мы находимся в завершающей стадии подготовительных мероприятий по строительству железнодорожной ветки к международному аэропорту «Волгоград», а также реконструкции объектов, определенных нашими соглашениями и планами. Большое спасибо за понимание и поддержку», — отметил губернатор Андрей Бочаров.

В регионе создается современный транспортно-логистический узел федерального значения. Строительство нового участка позволит напрямую связать аэропорт с центром Волгограда. Протяженность нового железнодорожного участка составит 1,2 километра. В сутки здесь будут осуществлять движение 22 пары пригородных электропоездов, часть электричек для удобства пассажиров будут курсировать до южных районов Волгограда и в город Волжский.