В Челябинске появилась первая остановка с подогревом и Wi-Fi

В Челябинске появился инновационный остановочный комплекс.

С 6 апреля инновационный комплекс доступен к услугам пассажиров общественного транспорта на остановке «Публичная библиотека», сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

На реализацию проекта многофункционального комплекса, утвержденного еще прошлой осенью, ушло почти полгода.

По проекту остановочной павильон оснащен солнечными панелями, которые вырабатывают часть необходимой для функционирования оборудования энергии. Внутри имеются скамейки с автоматическим подогревом. Сам комплекс оснащен информационным табло с новостями, афишей и прогнозом погоды. Кроме того, в электронную панель встроен путеводитель, с помощью которого можно познакомиться с достопримечательностями Челябинска и спланировать маршрут следования. Для пассажиров создана зона WI-FI, где есть и розетки для подзарядки мобильных устройств.

Стоит отметить, что остановочный комплекс выполнен из закаленного стекла, защищен от вандалов специальными покрытиями.

«Для себя я отметил важную деталь – на карте можно спланировать не только транспортные маршруты, но и пешие, очень удобно и функционально. Второй момент, конечно, теплые скамейки, что немаловажно для холодной уральской погоды. И самое важное – система видеонаблюдения, которая фиксирует все происходящее», - подчеркнул глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Стоит отметить, что при положительных отзывах установка аналогичных остановочных комплексов будет продолжена.