Пассажиропоток международного аэропорта "Пермь" увеличился

За I кв. 2017 года международный аэропорт «Пермь» обслужил 250294 человек, что на 8,5% больше аналогичного периода 2016 года.

Пассажиропоток внутренних рейсов вырос на 6,9% и составил 232839 человек, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Московское направление составило 82,6% пассажиропотока от внутренних перелетов, а именно 192398 человек воспользовались данным направлением (рост на 4% к I кв.2016 года). Пассажиропоток авиалинии Пермь-Санкт-Петербург снизился на 3,8% до показателя 18534 человек. Самый значительный рост пассажиропотока на 1061% зафиксирован на южном направлении Пермь-Сочи, где пассажиропоток с января по март 2017 года составил 9277 чел. (в 2016 году пассажиропоток составил 798 чел.). Всего на южном направлении было обслужено 9327 чел.

За I кв.2017 года рост международного пассажиропотока пермского аэропорта составил 34,7%, таким образом 17455 пассажиров было перевезено по международным направлениям.

Напомним, что в январе 2017 года пассажиропоток международного аэропорта «Пермь» составил 84648 человек (рост на 10,2%), в феврале - 78030 человек (6,9%), в марте - 87616 человек. (рост на 8,2%).