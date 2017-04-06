|
Алексей Мирный
6 Апреля, 2017 18:27
Маньпупунёр в аэропорту «Внуково»
Москва, 06 Апреля - DIXINEWS.
Сегодня, 6 апреля, в международном аэропорту «Внуково» (терминал А) состоялось торжественное открытие фотовыставки «Маньпупунёр - гора малых идолов».
Мероприятие посвящено году экологии в России.
Выставка знакомит с уникальной природой Северного Урала и Республики Коми, направлена на продвижение экологического туризма на территории Печоро-Илычского природного биосферного заповедника, развитие внутреннего и въездного туризма в республике и в России в целом.
Жители страны и зарубежные гости смогут ознакомиться с красотой природных великанов в разные времена года и легендами коренных народов. В 2008 году столбы выветривания были официально признаны одним из семи чудес России.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия