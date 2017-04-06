Выставки

Алексей Мирный
6 Апреля, 2017 18:27

Маньпупунёр в аэропорту «Внуково»

Печоро-Илычский природный биосферный заповедник.
Источник фото: visitkomi.ru
Москва, 06 Апреля - DIXINEWS.

Сегодня, 6 апреля, в международном аэропорту «Внуково» (терминал А) состоялось торжественное открытие фотовыставки «Маньпупунёр - гора малых идолов».

Мероприятие посвящено году экологии в России.

Выставка знакомит с уникальной природой Северного Урала и Республики Коми, направлена на продвижение экологического туризма на территории Печоро-Илычского природного биосферного заповедника, развитие внутреннего и въездного туризма в республике и в России в целом.

Жители страны и зарубежные гости смогут ознакомиться с красотой природных великанов в разные времена года и легендами коренных народов. В 2008 году столбы выветривания были официально признаны одним из семи чудес России.

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