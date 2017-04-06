В Самаре началась подготовка к ремонту Южного моста

В среду, 5 апреля, в ходе совещания под председательством главы Самары Олега Фурсова обсуждался вопрос организации движения в период комплексного ремонта Южного моста и путепровода «Аврора».

Стоит напомнить, что в срок до 1 ноября 2017 года планируется отремонтировать несущие конструкции сооружений, проезжей части, тротуаров, мостового полотна и пролетных строений.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сейчас на объектах идут подготовительные мероприятия. Старт основных работ запланирован на середину следующей недели. В связи с началом работ движение частично ограничат.

Для движения легковых автомобилей будет открыто по одной полосе по направлению в город и обратно. Грузоподъемность путепровода «Аврора» будет ограничена до 3,5 тонн, поэтому пропуск грузовых машин и пассажирских автобусов запретят.

В настоящее время прорабатывается временная схема движения общественного транспорта. Планируется, что из Куйбышевского района перевозка пассажиров будет осуществляться до путепровода «Аврора» действующими маршрутами с высадкой около завода «Мягкая кровля» в поселке Толевый. Затем будет организован пешеходный маршрут до улицы Промышленности, где пассажиры смогут продолжить поездку по раннее купленным билетам до автостанции «Аврора» или Центрального автовокзала.

Также будет организовано движение трех дополнительных поездов, следующих в сторону Новокуйбышевска и четырех - в направлении Самары. Кроме того, рассматривается возможность доставки пассажиров от Сухой Самарки до Речного вокзала по воде.

Дачные маршруты, отправлявшиеся со станции «Аврора», будут перенесены на Хлебную площадь.

«Мы понимаем, что эти работы принесут самарцам определенные неудобства. Поэтому совместными усилиями всех организаций и ведомств транспортной отрасли необходимо организовать движение так, чтобы свести к минимуму все возможные трудности, - отметил Олег Фурсов.

Глава города поручил подрядчику во время ремонта уделить особое внимание охране и безопасности объектов.