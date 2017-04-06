Европарламент проголосовал за отмену виз для граждан Украины

В ходе текущего заседания Европейского парламента, депутаты своим большинством проголосовали за предоставление специального безвизового режима для граждан Украины.

Как сообщается на телекане «112 Украина», 521 европарламентарий проголосовал - за, 36 – воздержались, 75 – были против.

Также уточняется, что 26 апреля данное решение должно быть утверждено послами ЕС. Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что «уверен в позитивном решении Европейского парламента по безвизовому режиму».