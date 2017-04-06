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Алексей Мирный
6 Апреля, 2017 13:45
Потенциальные приемные родители Орехово-Зуево встретятся с Дианой Гурцкая
Москва, 06 Апреля - DIXINEWS.
8 апреля в Орехово-Зуево состоится мероприятие «Родители особенных детей: мама может, город поможет!», организованное Комиссией ОП РФ по поддержке семьи, детей и материнства.
Оно пройдет в формате встречи потенциальных приемных родителей и волонтеров города с членом ОП РФ Дианой Гурцкой и приемной мамой Татьяной Юдиной.
Встреча приурочена к старту акции «Всероссийская перепись потенциальных приемных родителей» в Орехово-Зуево. Планируется опросить более 3 тысяч человек и собрать базу потенциальных приемных родителей до 500 человек, которые планируют в дальнейшем принять в свою семью детей-сирот.
«Участница встречи Татьяна Юдина - приемная мама, которая взяла в семью девочку с особыми потребностями после встречи с Дианой Гурцкая „Дети, которые видят только любовь“ в Общественной палате РФ. Там Татьяна и познакомилась со своей будущей приемной дочерью с особенностями слуха. Она расскажет потенциальным приемным родителям о своем опыте воспитания особого ребенка. Диана Гурцкая очень заинтересовалась этой историей и захотела познакомиться с Татьяной, а также поделиться опытом с участниками встречи», - рассказала член Комиссии ОП РФ Юлия Зимова.
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