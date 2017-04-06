Криминал

Алексей Мирный
6 Апреля, 2017 13:23

В Перми перступники украли железнодорожных деталей на 1 млн рублей

Источник фото: dixinews.ru
Пермский край, 06 Апреля - DIXINEWS.

Следственным отделом Пермского линейного отдела МВД России на транспорте завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы лиц.

Преступники на протяжении времени совершали хищения деталей верхнего строения пути из складских помещений на территории Путевой машинной станции Свердловской дирекции по ремонту пути.

Организатор - 41-летний житель Перми, являясь работником Путевой машинной станции, в сентябре 2015 года создал организованную группу с целью хищения железнодорожного имущества. Пермяк вовлек в группу еще четырех работников ПМС, с которыми он работал в течение длительного периода времени, а также работницу охранного агентства. Для реализации похищенных железнодорожных деталей организатор группы нашел бывшую предпринимательницу, ранее занимавшаяся продажей металла и железнодорожных деталей, и заодно привлек к участию ее мужа.

Всего в организованную группу входило девять человек. Работники ПМС по указанию организатора собирали информацию о наличии деталей, которые в дальнейшем и похищали. Работница охраны обеспечивала въезд на территорию машины и беспрепятственный вывоз похищенного. Остальные участники занимались поиском транспортных средств, вывозом краденного и дальнейшей его реализацией. Кроме того, к совершению некоторых преступлений организатором были привлечены еще пять человек, которые также помогали совершать хищение – переносили похищенные детали и грузили их в машину.

Транспортными полицейскими был разработан комплекс мероприятий, в результате которого деятельность преступной группы была пресечена. Так, сотрудники Пермского ЛО МВД России на транспорте установили, что в феврале 2016 года с территории станции Ферма будут вывозить похищенное имущество. Транспортные полицейские остановили грузовой автомобиль, в котором находились трое мужчин, и обнаружили в кузове более двух тысяч анкерных рельсовых скреплений, которые были похищены с территории станции на общую сумму более 90 000 рублей. После чего оперативниками были установлены остальные участники ОПГ и в кратчайшие сроки все подозреваемые были задержаны.

В дальнейшем транспортные полицейские установили, что в течение полугода злоумышленниками было совершено девять организованных преступлений. Всего с предприятия было похищено деталей верхнего строения пути на общую сумму более одного миллиона рублей.

В Пермском ЛО МВД России на транспорте по данным фактам было возбуждено девять уголовных дел. В ходе расследования было проведено 4 обыска, допрошено более 20 свидетелей, произведено более сотни следственных действий.

Участники организованной группы обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 158 УК РФ. В настоящее время расследование уголовного дела окончено, все материалы с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

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