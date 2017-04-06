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Алексей Мирный
6 Апреля, 2017 13:13
Социальная премия, в которой когда-то победил Хабенский, заканчивает приём заявок
Москва, 06 Апреля - DIXINEWS.
До окончания приема заявок на главную премию страны «Импульс добра», вручаемую за достижения в области социального предпринимательства осталось 3 дня.
Лауреаты VI Премии будут объявления в Москве 17 мая 2017 года.
К настоящему времени в Оргкомитет Премии поступило более 360 заявок. Наибольшую активность проявили Москва, Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург, Свердловская область и Республика Башкортостан.
«Импульс добра» - ежегодная всероссийская премия, вручаемая за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства. Премия учреждена Фондом «Наше будущее» в 2011 году. Первая церемония награждения лауреатов состоялась 26 апреля 2012 года. За пять лет награда была вручена 58 лауреатам, в число которых вошли социальные предприниматели, руководители госструктур и профильных ведомств представители общественных организаций, СМИ и вузов.
В 2016 году лауреатом Премии стал народный артист России, создатель театрального проекта «Поколение Маугли» Константин Хабенский. «Когда начинаешь новое, интересное для тебя дело, не задумываешься, во что это может вылиться», - говорит Хабенский.
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