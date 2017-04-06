Грузооборот транспортного коридора «Приморье-1» вырос в 2 раза

За январь-февраль текущего года грузооборот по МТК «Приморье-1» составил 1238 контейнеров.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года грузооборот увеличился в 2 раза.

Сегодня интерес к проектам МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» активно демонстрируют китайские компании. Инвестиционный интерес к проекту уже проявили такие компании, как Чайна Мерчантс, Китайская компания коммуникаций и строительства.

«На прошлой неделе высокопоставленный представитель компании «Чайна Мерчантс Груп» (China Merchants Group), а это очень крупная компания в Китае, проводил практическую инспекцию транспортных коридоров, портов и сопутствующей инфраструктуры», - сообщил Александр Галушка. Глава ведомства рассказал, что в настоящее время, учитывая перспективу совместной реализации международных транспортных коридоров, китайская сторона ставит задачи своим национальным транспортным компаниям по наращиванию грузовой базы международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2».

Основные объекты портовой и дорожной инфраструктуры предполагается создавать с приоритетом на частные инвестиции. Кроме того, для создания и управления транспортными коридорами, совершенствования режима регулирования перевозок транзитных грузов предусмотрено создание совместной управляющей компании. В Министерстве по развитию Дальнего Востока планируют, что к июню текущего года будет подписано отдельное Соглашение по практическому развитию международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» с Государственным комитетом Китая по развитию и реформе.

«Проект соглашения поступил от китайской стороны в Минвостокразвития России 13 января 2017 года. Мы его доработали и на прошлой неделе мы официально передали китайским партнерам конкретизированный проект этого соглашения, — сказал Министр. - Мы планируем, что подписание соглашения произойдет до середины года».

Напомним, МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» проходят через территорию Свободного порта Владивосток и соединяют китайские провинции Хэйлунцзян и Цзилинь с морским портами Приморского края. В рамках реализации проектов развития транспортных коридоров предусматривается модернизация приграничной инфраструктуры.