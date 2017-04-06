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Алексей Мирный
6 Апреля, 2017 12:50
В Пермском крае закрылась ледовая переправа
Пермский край, 06 Апреля - DIXINEWS.
Постановлением главы Оханского района ледовая переправа на реке Кама закрывается с 00.00 часов 7 апреля.
В целях обеспечения безопасности, для недопущения и предотвращения несчастных случаев, проезд любого авторанспорта и переход людей по Оханской переправе запрещается.
На месте выезда на переправу с обеих берегов вместо разрешающих дорожных знаков будут установлены дорожные знаки «Въезд запрещен», «Переход и переезд по льду запрещен». В крае пока продолжают действовать 6 ледовых переправ.
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