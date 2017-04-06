Культура

Никита Белов
6 Апреля, 2017 09:00

Проект реконструкции Концертного зала Мариинского театра одобрен Главгосэкспертизой

Мариинский Театр, Санкт-Петербург, Россия.
Источник фото: vernisage-hotel.ru
Санкт-Петербург, 06 Апреля - DIXINEWS.

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение по этапу проекта реконструкции Концертного зала Мариинского театра.

Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация -результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки.

В 1900 году на месте, где сейчас располагается Концертный зал Мариинского театра, был построен Декорационный зал дирекции Императорских театров. Более ста лет здесь создавались уникальные декорации к спектаклям из репертуара Мариинки, однако в сентябре 2003 года пожар уничтожил практически все хранившиеся там костюмы и декорации. Само здание Декорационного зала пострадало так сильно, что восстановить его оказалось невозможно – в огне уцелел только исторический фасад, который был сохранен при возведении Концертного зала.

Проект этапа реконструкции, одобренный Главгосэкспертизой России, предусматривает корректировку проекта пристройки Южного вспомогательного административно-бытового корпуса к зданию Концертного зала Мариинского театра с учетом объемов незаконченного строительства. Будущий Южный корпус – шестиэтажное здание, которое соединят с Концертным залом галереей-переходом на уровне третьего этажа. В Южном корпусе разместят Камерный концертный зал: он станет местом проведения мастер-классов по вокалу и завершающих репетиций. Также в здании будут обустроены и другие репетиционные и административно-технические помещения.

Фасады Южного вспомогательного корпуса выполнят в одном стиле с Концертным залом Мариинки. Карнизы и отдельные элементы облицуют медью, прямоугольными витражами, декоративными элементами с музыкальной символикой, также в оформлении фасадов будет частично использована облицовка гранитом и известняком.

В Южном вспомогательном корпусе будут созданы все условия и для посещения здания гражданами с ограниченными физическими возможностями.

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