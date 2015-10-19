Объединения

Урнова Анастасия
6 Апреля, 2017 08:54

Комитету гражданских инициатив исполнилось 5 лет

Комитету гражданских инициатив исполнилось 5 лет.
Источник фото: dixinews.ru
Москва, 06 Апреля - DIXINEWS.

5 апреля 2012 года инициативная группа из 35 человек во главе с Алексеем Кудриным выступила с Заявлением о создании Комитета гражданских инициатив. Свои подписи под документом поставили известные российские политики, экономисты, деятели науки и культуры.

Основной целью Комитета они провозгласили объединение профессионалов, совокупный авторитет которых поможет донести позицию экспертного и гражданского сообщества до любого уровня власти.

За время работы Комитета его экспертами подготовлено большое количество аналитических докладов, в том числе: о пенсионной системе, об образовании и здравоохранении, о выборах и избирательной системе, о местном самоуправлении, о правоохранительной и судебной системе, о миграционных и демографических процессах, об общественном контроле, об открытых данных, о средствах массовой информации, о специфике Северокавказских регионов, о позиционировании России в глобальной экономике, о динамике социальных установок и настроений россиян, о социально-экономической и политической напряженности в регионах.

По инициативе членов Комитета создано Вольное историческое общество, призванное защищать историческое знание от давления политической конъюнктуры.

При участии Комитета создан фонд «Медиастандарт», осуществляющий исследования институтов медиа в российских регионах.

Ежегодно с 2013 года Комитет гражданских инициатив проводит конкурс на соискание премии «Гражданская инициатива», 13 лауреатов которого получают статуэтку «Золотой росток» и денежный приз.

Комитет принимает активное участие в распространении практик инициативного бюджетирования. В 2016 году в нескольких десятках регионов страны на их основе реализуется проектов на сумму порядка 4,5 миллиардов рублей.

Для осуществления просветительской миссии Комитет создал «Университет КГИ», в очных и онлайн-программах которого приняли участие уже несколько тысяч слушателей.

В школах, организованных КГИ, прошли обучение более 5 тысяч человек. Публичные лекции экспертов КГИ прослушали десятки тысяч человек.

Комитет стал одним из инициаторов и организаторов Общероссийского гражданского форума – крупнейшей ежегодной встречи представителей гражданского общества России с целью обсуждения наиболее актуальных проблем и совместной выработки предложений по их решению.

При поддержке Комитета изданы десятки книг, разработано и поддерживается несколько просветительских интернет-сайтов. Комитет регулярно собирается для обсуждения актуальной повестки, часто выступает с заявлениями, в которых дает оценку важнейшим событиям и тенденциям в жизни страны.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Открыта регистрация на форум активных граждан «Сообщество» в Казани
Гражданские активисты Москвы обсудят нарушение своих прав
ДОСААФ анонсировал создание частной саперной компании

Андрей Быстрицкий: клуб "Валдай" обсудит основные направления развития мира в будущем
ВОЗ: десять человек заразились MERS в Саудовской Аравии
Токийцы заполонили парки и любуются цветующей сакурой
Аппарат «Кассини» готовится упасть на Сатурн
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Комитету гражданских инициатив исполнилось 5 лет
Москва, 06 Апреля, 08:48.
«Молодые юристы России» создали петицию против запрета соцсетей для детей
Санкт-Петербург, 06 Апреля, 08:43.
Трое пострадавших от теракта в метро Санкт-Петербурга находятся в крайнем тяжёлом состоянии
Москва, 06 Апреля, 08:32.
Сотрудники музея имени Н.К. Рериха продолжат отстаивать свои интересы в суде
Москва, 05 Апреля, 15:19.
82% россиян одобряют работу президента Путина
Москва, 05 Апреля, 15:12.
На мосту Богдана Хмельницкого найден автомат в футляре для музыкального инструмента
Москва, 05 Апреля, 15:01.
В Москве пройдёт чтение «антисуицидального» пакета Яровой
Пермский край, 05 Апреля, 14:52.
В Прикамье борются с депрессией
Москва, 05 Апреля, 14:43.
В Москве национализируют театр
Амурская область, 05 Апреля, 12:28.
До 2025 года будет готова инфраструктура космического города Циолковский
Ижевск, 05 Апреля, 10:36.
Михаил Бабич представит врио главы Республики Удмуртия Александра Бречалова
Санкт-Петербург, 04 Апреля, 19:44.
Опубликован список имён первых 10 погибших в теракте в Петербурге
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия