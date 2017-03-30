«Молодые юристы России» создали петицию против запрета соцсетей для детей

«Молодые юристы России» создали петицию против запрета регистрироваться в соцсетях подросткам до 14 лет.

Общественное движение «Молодые юристы России» выступило против предложения депутатов Заксобрания Ленинградской области запретить детям пользоваться социальными сетями. Петиция, созданная на портале Change.org, после сбора необходимого числа подписей, будет направлена на имя Председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Как сообщают СМИ, депутаты Заксобрания Ленинградской области разработали законопроект «О правовом регулировании деятельности социальных сетей». Согласно законопроекту пользователем соцсети может быть только лицо, достигшее возраста 14 лет. При регистрации владелец сервиса обязан проверить паспортные данные у российских и иностранных граждан. За нарушение этого правила юрлицу — владельцу сайта грозит штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Если пользователь не сообщил об изменении данных или умышленно указал недостоверную информацию, ему грозит штраф от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. Внесение проекта в Госдуму запланировано на 5 апреля.

Ранее запрет регистрации в социальных детям до 14 лет не исключила Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Как отметил Председатель общественного движения «Молодые юристы России» Сергей Бруев, юридическое сообщество выступает против бездумных запретительных мер и предлагает системно работать над проблемой:

«Надо создавать современные варианты досуга для подростков, сделать интересной и современной школьную программу, развивать массовый спорт и искать источники его финансирования, поддерживать молодых режиссёров, а не «кормить» молодежь нынешним ТВ-контентом. Но это все тяжело для депутатов, с этим надо разбираться и работать им, проще запретить».