Происшествия

Никита Белов
6 Апреля, 2017 08:43

Трое пострадавших от теракта в метро Санкт-Петербурга находятся в крайнем тяжёлом состоянии

Медицинское учреждение.
Источник фото: vashgorod.ru
Санкт-Петербург, 06 Апреля - DIXINEWS.

Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай сообщил ИА DixiNews о состоянии пострадавших от теракта в метро Санкт-Петербурга.

К настоящему моменту в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга продолжают оставаться 55 пострадавших в результате взрыва в метро. Состояние троих из них оценивается медиками как крайне тяжелое, еще шестерых – как тяжелое.

К настоящему моменту в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга продолжают оставаться 55 пострадавших в результате взрыва в метро. Состояние троих из них оценивается медиками, как крайне тяжелое, еще шестерых – как тяжелое.

Одновременно с этим началась выписка пострадавших в связи с улучшением самочувствия: вчера был выписан один человек, сегодня до конца дня будет решен вопрос о выписке еще одного пострадавшего.

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