Трое пострадавших от теракта в метро Санкт-Петербурга находятся в крайнем тяжёлом состоянии

Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай сообщил ИА DixiNews о состоянии пострадавших от теракта в метро Санкт-Петербурга.

К настоящему моменту в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга продолжают оставаться 55 пострадавших в результате взрыва в метро. Состояние троих из них оценивается медиками как крайне тяжелое, еще шестерых – как тяжелое.

К настоящему моменту в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга продолжают оставаться 55 пострадавших в результате взрыва в метро. Состояние троих из них оценивается медиками, как крайне тяжелое, еще шестерых – как тяжелое.

Одновременно с этим началась выписка пострадавших в связи с улучшением самочувствия: вчера был выписан один человек, сегодня до конца дня будет решен вопрос о выписке еще одного пострадавшего.