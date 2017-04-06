Сотрудники музея имени Н.К. Рериха продолжат отстаивать свои интересы в суде

Апелляционная инстанция Мосгорсуда отказала МЦР в апелляционной жалобе на решение Хамовнического суда Москвы по иску МЦР.

Напомним, что иск был подан с просьбой отменить пункты распоряжения Росимущества в отношении передачи строений усадьбы Лопухиных в оперативное управление Государственного музея Востока на основании того, что этим Распоряжением нарушаются права МЦР на пользование строениями усадьбы, переданными МЦР для размещения в них общественного Музея имени Н.К. Рериха.

Хамовнический суд Москвы отказал МЦР в иске, мотивируя это тем, что права МЦР данным Распоряжением не нарушаются. Суд оставил без внимания тот факт, что распоряжение основывается на обращении первого заместителя Министра культуры В.В. Аристархова, который просит Росимущество передать строения усадьбы Лопухиных Государственному музею Востока для создания в них государственного музея семьи Рерихов на правах филиала Государственного музея Востока. Хамовнический суд посчитал, что передача строений в оперативное управление для создания государственного музея на площадях общественного музея не является нарушением прав общественной организации.

4 апреля апелляционная инстанция Мосгорсуда постановила оставить решение Хамовнического суда без изменений, а жалобу МЦР без удовлетворения. Мы пока не знаем, чем мотивирует Мосгорсуд свое решение, так как не получили еще на руки полный текст данного постановления. "Международному Центру Рерихов становится уже определенно ясно, что судебная власть в данном споре фактически поддерживает позицию не только Росимущества, но и Минкультуры России, видимо, полагая, что она отвечает интересам государства, несмотря на то, что при этом, по нашему мнению, грубо нарушаются права нашей международной общественной организации" - заявляют сотрудники Музея имени Н.К. Рериха.

В 2013 году при рассмотрении в Мосгорсуде апелляционной жалобы Государственного музея Востока, поддержанной Министерством культуры, по отмене решения Хамовнического суда 2011 года, установившего факт принятия МЦР наследства после смерти С.Н. Рериха, на вопрос суда о причинах, по которым Министерство культуры, являвшееся участником процесса, ранее в установленный законом срок не оспаривало решение, хотя имело такую возможность, представитель Министерства культуры сослался на изменение позиции Министерства в связи со сменой министра. Выходит, что дело не в Законе и его соблюдении, а в позиции министра. И, к сожалению, создается впечатление, что такая точка зрения продолжает господствовать и в судебной системе: главное соблюдать позицию министра, пока она не будет признана на государственном уровне неправильной, и при этом не обязательно соблюдать права какой-то общественной организации.

С такой точкой зрения МЦР не согласен. "Получив полный текст апелляционного постановления Мосгорсуда, мы будем его обжаловать вплоть до Европейского суда по правам человека" - сообщили в Музеи имени Н.К. Рериха.