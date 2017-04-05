82% россиян одобряют работу президента Путина

Согласно результатам опроса проведённого «Левада-Центра», около 82% россиян одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента РФ.

При этом 17% респондентов отрицательно относятся к работе российского лидера.

Также, по данным опроса, работу премьер-министра Дмитрия Медведева одобряют 42% опрошенных, деятельность Госдумы - 38%.

Ранее опрос ФОМ показал, что если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее воскресенье, то 64% россиян проголосовали бы за действующего президента Владимира Путина.

В декабре 2016 года, согласно данным ВЦИОМ, работу Путина на посту президента одобряли 86% россиян.