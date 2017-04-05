Власть

Алексей Мирный
5 Апреля, 2017 15:19

82% россиян одобряют работу президента Путина

Президент Владимир Путин.
Источник фото: dixinews.ru
Москва, 05 Апреля - DIXINEWS.

Согласно результатам опроса проведённого «Левада-Центра», около 82% россиян одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента РФ.

При этом 17% респондентов отрицательно относятся к работе российского лидера.

Также, по данным опроса, работу премьер-министра Дмитрия Медведева одобряют 42% опрошенных, деятельность Госдумы - 38%.

Ранее опрос ФОМ показал, что если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее воскресенье, то 64% россиян проголосовали бы за действующего президента Владимира Путина.

В декабре 2016 года, согласно данным ВЦИОМ, работу Путина на посту президента одобряли 86% россиян.

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