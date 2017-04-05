На мосту Богдана Хмельницкого найден автомат в футляре для музыкального инструмента

Полицейские нашли на мосту в центре Москвы непригодный для стрельбы автомат Калашникова в футляре от музыкального инструмента.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Якобы его оставила женщина, информация проверятся», - сказал собеседник агентства. По его словам, находка была сделана во вторник.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт инцидента, но не уточнили обстоятельства. «Вчера возле Седьмого ростовского переулка на пешеходном мосту Богдана Хмельницкого был обнаружен предмет, конструктивно схожий с автоматом Калашникова, который не был пригоден для стрельбы, так как у него залит ствол и спилен поршень», - сказал дежурный офицер.

Предмет изъяли и направили на экспертизу. Идет проверка.