Происшествия

Алексей Мирный
5 Апреля, 2017 15:12

На мосту Богдана Хмельницкого найден автомат в футляре для музыкального инструмента

Источник фото: ru.fotolia.com
Москва, 05 Апреля - DIXINEWS.

Полицейские нашли на мосту в центре Москвы непригодный для стрельбы автомат Калашникова в футляре от музыкального инструмента.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Якобы его оставила женщина, информация проверятся», - сказал собеседник агентства. По его словам, находка была сделана во вторник.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт инцидента, но не уточнили обстоятельства. «Вчера возле Седьмого ростовского переулка на пешеходном мосту Богдана Хмельницкого был обнаружен предмет, конструктивно схожий с автоматом Калашникова, который не был пригоден для стрельбы, так как у него залит ствол и спилен поршень», - сказал дежурный офицер.

Предмет изъяли и направили на экспертизу. Идет проверка.

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