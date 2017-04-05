В Москве пройдёт чтение «антисуицидального» пакета Яровой

7 апреля в Общественной палате РФ пройдет «нулевое чтение» проектов законов Яровой.

Это законы об установлении механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению.

Организаторы мероприятия Комиссия ОП РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом, Комиссия ОП РФ по поддержке семьи, детей и материнства. Модераторы: председатель Комиссии по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина, член Комиссии по поддержке семьи, детей и материнства Юлия Зимова.

В ОП РФ отмечают, что проекты правовых актов отличаются комплексным подходом к рассмотрению проблемы склонения детей к суицидальному поведению и предусматривают меры, направленные на пресечение на ранних этапах распространения с помощью СМИ и интернета запрещенной для детей информации. Также проекты указывают меры, направленные на привлечение к решению упомянутой проблемы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделений по делам несовершеннолетних ОВД, содержат положения, устраняющие недостатки, содержащиеся в законопроекте сенатора Антона Белякова, который рассматривался на прошедшем «нулевом чтении» в ОП РФ в феврале.