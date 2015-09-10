Общество

Алексей Мирный
5 Апреля, 2017 14:52

В Прикамье борются с депрессией

Источник фото: dixinews.ru
Пермский край, 05 Апреля - DIXINEWS.

Всемирный день здоровья отмечается каждый год 7 апреля в день основания Всемирной организации здравоохранения и является возможностью мобилизовать действия в отношении какой-либо проблемы в области здравоохранения.

В 2017 темой проведения праздника стала депрессия, а девизом - «Депрессия: давай поговорим».

Депрессия – распространенное психическое расстройство, от которого страдают люди всех возрастных и социальных групп во всех странах мира. Эта болезнь причиняет душевные страдания, негативно отражается на способности человека выполнять даже самые простые повседневные задачи, а иногда может иметь катастрофические последствия для взаимоотношений человека с близкими и друзьями. В тяжелых случаях депрессия может стать причиной самоубийства.

«Сегодня современный человек, особенно трудоспособного возраста, живет в состоянии постоянного стресса, а депрессия становиться все более распространенным явлением. К сожалению, нередко имеющиеся в обществе негативные стереотипы, связанные с психическими заболеваниями, препятствуют людям обращаться к врачам за профессиональной помощью, что только усугубляет ситуацию, - рассказывает главный врач ГБУЗ Пермского краевого центра медицинской профилактики Марина Другова.

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