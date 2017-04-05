Алексей Мирный 5 Апреля, 2017 14:43 В Москве национализируют театр Московский театр «Студия театрального искусства». Источник фото: mkrf.ru Москва, 05 Апреля - DIXINEWS.



11 апреля состоится пресс-брифинг, посвященный подписанию соглашения о передаче московского театра «Студия театрального искусства» (СТИ) в федеральное подчинение. В данный момент студия находится под руководством Сергея Женовача. В пресс-брифинге примут участие Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский; основатель и художественный руководитель театра «СТИ», заслуженный деятель искусств Российской Федерации Сергей Женовач; президент Группы компаний ПИК Сергей Гордеев.

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