Экономика

Алексей Мирный
5 Апреля, 2017 12:28

До 2025 года будет готова инфраструктура космического города Циолковский

Космического город Циолковский.
Источник фото: politikus.ru
Амурская область, 05 Апреля - DIXINEWS.

Об этом заявил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов.

Город строится в рамках федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации», подготовленной госкорпорацией «Роскосмос».

«Минвостокразвития России не согласовало проект данной федеральной целевой программы, поскольку в ней отсутствуют мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, коммунального, электросетевого и дорожного хозяйства, строительству и реконструкции жилищного (в том числе маневренного) фонда города Циолковский. Это противоречит задаче, поставленной Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным на совещании по развитию космодрома «Восточный» в Амурской области 14 октября 2015 года, «развитие космодрома должно вестись одновременно с созданием современного жилья и социальной инфраструктуры», - отметил Артур Ниязметов.

Он напомнил, что реализация вышеуказанных мероприятий изначально была предусмотрена в рамках подпрограммы «Развитие космодрома «Восточный» и поддержке инфраструктуры космодрома Байконур на период 2017-2025 годов», основной задачей которой в том числе является обеспечение готовности объектов жилого фонда, культурно-бытовой и коммунальной инфраструктуры г. Циолковский.

В Циолковском создается новый микрорайон. В конце марта была открыта уникальная поликлиника медико-санитарной части космодрома «Восточный». Вводится в эксплуатацию 84-квартирный дом. В мае планируется сдать еще два дома на 63 и 125 квартир. В сентябре завершится строительство 195-, 125- и 95-квартирных домов. К концу года появятся ясли-сад на 140 детей и еще один 84-квартирный дом.

«Сдаются новые дома в новом микрорайоне, вместе с тем для сбалансированного развития города и привлечения новых жителей этого недостаточно. Требуется строительство многофункционального парка культуры и отдыха, центра детского космического творчества и реконструкция дома культуры. Помимо служебного жилья необходимо строительство маневренного фонда и реконструкция уже имеющегося жилого фонда. Нужно развивать дорожное хозяйство, – заявил Артур Ниязметов. – Расширение города влечет нагрузку на действующие городские коммунальные сети. На это нужно обратить особое внимание. На прошлой неделе я лично осмотрел состояние старой части города. Ситуацию надо кардинально менять».

Напомним, в конце марта 2017 года Дмитрий Медведев поручил создать в Циолковском жилую и социальную инфраструктуру. «Место это дальнее, не сахарное для жизни - мы с вами там все бывали, - и нужно, чтобы там была современная инфраструктура жилья, социальная инфраструктура», - заявил Дмитрий Медведев, попросив держать ситуацию на контроле.

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