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Никита Белов
5 Апреля, 2017 10:36
Михаил Бабич представит врио главы Республики Удмуртия Александра Бречалова
Ижевск, 05 Апреля - DIXINEWS.
5 апреля 2017 года в Ижевске полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич представит временно исполняющего обязанности главы Удмуртской Республики.
В присутствии членов Правительства Удмуртской Республики, депутатов Государственного Совета региона, руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, глав муниципальных образований, представителей общественных и религиозных организаций будет представлен Александр Бречалов.
Напомним, что в связи с ранее принятым решением об отрешении от должности в связи с утратой доверия прежнего главы республики Александра Соловьёва Глава государства предложил занять должность исполняющего обязанности главы Удмуртии Александру Бречалову.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Александра Соловьёва по подозрению в получении взяток.
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