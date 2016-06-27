Власть

Никита Белов
5 Апреля, 2017 10:36

Михаил Бабич представит врио главы Республики Удмуртия Александра Бречалова

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.
Источник фото: izhevsk.rusplt.ru
Ижевск, 05 Апреля - DIXINEWS.

5 апреля 2017 года в Ижевске полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич представит временно исполняющего обязанности главы Удмуртской Республики.

В присутствии членов Правительства Удмуртской Республики, депутатов Государственного Совета региона, руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, глав муниципальных образований, представителей общественных и религиозных организаций будет представлен Александр Бречалов.

Напомним, что в связи с ранее принятым решением об отрешении от должности в связи с утратой доверия прежнего главы республики Александра Соловьёва Глава государства предложил занять должность исполняющего обязанности главы Удмуртии Александру Бречалову.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Александра Соловьёва по подозрению в получении взяток.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Дмитрий Медведев о компромате: «Чушь и какие-то бумажки»
Объявлены официальные данные о теракте в Питере – 11 погибших
В Москве теперь будет следить за таксистами

Сложнейшие карманные часы уйдут с молотка
Колумбия: число жертв оползня возросло до 273
Все больше молочной продукции в магазинах фальсификат
Израиль проложит газопровод по дну Средиземного моря
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Михаил Бабич представит врио главы Республики Удмуртия Александра Бречалова
Санкт-Петербург, 04 Апреля, 19:44.
Опубликован список имён первых 10 погибших в теракте в Петербурге
Москва, 04 Апреля, 19:34.
Минтруд: Страховые принципы и рост зарплат – наши приоритеты
Москва, 04 Апреля, 19:24.
В Москве занялись реновацией жилья спустя 30 лет
Ростов-на-Дону , 04 Апреля, 17:32.
В Ростове-на-Дону на реконструкцию стадиона «Труд» потратят 200 млн рублей
Москва, 04 Апреля, 16:49.
Дмитрий Медведев о компромате: «Чушь и какие-то бумажки»
Удмуртская Республика, 04 Апреля, 16:27.
Секретарь Общественной палаты Александр Бречалов назначен исполняющим обязанности главы Удмуртии
Санкт-Петербург, 04 Апреля, 16:19.
Названо имя смертника устроившего теракт в Питере
Ярославская область, 04 Апреля, 16:00.
Начался прием заявок на участие в Международном музыкальном конкурсе в Вятском
Москва, 04 Апреля, 15:36.
Во всероссийской акции «День экологических знаний» примут участие 1500 библиотек
Пермский край, 04 Апреля, 15:31.
Пермский край подключат к Интернету за счет ГЧП
Владивосток, 04 Апреля, 10:51.
В Приморье гражданин КНДР осужден за нападение на пограничника
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия