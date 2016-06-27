Михаил Бабич представит врио главы Республики Удмуртия Александра Бречалова

5 апреля 2017 года в Ижевске полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич представит временно исполняющего обязанности главы Удмуртской Республики.

В присутствии членов Правительства Удмуртской Республики, депутатов Государственного Совета региона, руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, глав муниципальных образований, представителей общественных и религиозных организаций будет представлен Александр Бречалов.

Напомним, что в связи с ранее принятым решением об отрешении от должности в связи с утратой доверия прежнего главы республики Александра Соловьёва Глава государства предложил занять должность исполняющего обязанности главы Удмуртии Александру Бречалову.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Александра Соловьёва по подозрению в получении взяток.