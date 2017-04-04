Происшествия

Алексей Мирный
4 Апреля, 2017 19:44

Опубликован список имён первых 10 погибших в теракте в Петербурге

Цветы в память о погибших в метро Санкт–Петербурга.
Источник фото: ria.ru
Санкт-Петербург, 04 Апреля - DIXINEWS.

Следственный комитет России уже опубликовал список десяти погибших в результате взрыва в вагоне питерского метро.

Отметим, что погибло всего 14 человек, но опубликованы имена только тех, личности которых удалось установить без специальной экспертизы.

Алиева Динара Самандаровна (08.10.1996), Арышев Максим Витальевич (18.08.1996), Даниленко Оксана Геннадьевна (03.10.1991), Малюкова Ксения Сергеевна (11.09.1998), Медянцева Ирина Кузьминична (06.05.1966), Налимов Юрий Павлович (07.06.1945), Петров Денис Романович (27.12.1991), Сагадеев Мансур Тихирович (27.08.2000 или 27.03.2000), Свистунова Ангелина Сергеевна (17.02.1990), Щекина Лариса Григорьевна (02.06.1950).

Для опознания еще четырех погибших понадобится генетическая экспертиза, «поскольку их визуальная идентификация не представляется возможной», - добавляет следствие.

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