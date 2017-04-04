Экономика

Алексей Мирный
4 Апреля, 2017 19:34

Минтруд: Страховые принципы и рост зарплат – наши приоритеты

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
Источник фото: ria.ru
Москва, 04 Апреля - DIXINEWS.

Об этом Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил на заседании Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России.

«Мы должны здесь солидарно выступать, чтобы эти принципы отстаивать, потому что они у нас зафиксированы во всех документах», – обратился Максим Топилин к участникам заседания.

«Могу сказать, что наше министерство придерживается позиции: страхование – это кардинальный путь, по которому мы развиваемся, – сказал Министр. - Мы исходим из того, что страховые принципы должны лежать в основе всех видов страхования: пенсионного, социального страхования и страхования от несчастных случаев на производстве. И мы будем эту позицию представлять как позицию нашего министерства».

Министр также отметил, что на основе данных статистики этого года можно говорить о восстановлении роста реальных заработных плат.

«В январе прошлого года был небольшой прирост реальных заработных плат – чуть меньше 1 %. По итогам двух месяцев этого года – это уже 2,3% роста реальной заработной платы, – отметил глава Минтруда России. – Восстанавливаются темпы роста экономики, восстанавливается рост валового продукта, по мере этого мы будем видеть большие темпы роста заработной платы».

Максим Топилин выразил уверенность, в 2017 году совместно с профсоюзами и работодателями удастся окончательно решить вопрос приближения минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму.

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