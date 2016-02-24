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Алексей Мирный
4 Апреля, 2017 19:24
В Москве занялись реновацией жилья спустя 30 лет
Москва, 04 Апреля - DIXINEWS.
4 апреля Сергей Собянин принял участие в расширенном заседании Совета Государственной Думы, посвященном обсуждению законопроекта о реновации пятиэтажного жилого фонда в городе Москве.
В своем выступлении мэр охарактеризовал старение и необратимое разрушение пятиэтажек как главную проблему современной Москвы.
«В 50-е годы ХХ века, – напомнил он, – Москва стала экспериментальной площадкой, на которой партия и правительство отработали механизмы ускоренного решения жилищной проблемы».
Эта программа была чрезвычайно успешной и своевременной. По самым скромным подсчетам, строительство пятиэтажек позволило улучшить жилищные условия более 30% тогдашних жителей Москвы. Московские кварталы пятиэтажек стали образцом массового жилищного строительства для сотен городов Советского Союза. Однако уже к концу 80-х годов пятиэтажки превратились в главную проблему современной Москвы.
Первые серии пятиэтажных домов были рассчитаны на эксплуатацию в течение 25 лет. Более поздние серии имели сроки эксплуатации до 50 лет. Т.е. пятиэтажки изначально были построены как временное жилье (на период до строительства коммунизма).
Проведенные еще в конце 80-х годов обследования пятиэтажного жилого фонда показали стремительное ухудшение технического состояния домов, необходимость их сноса или полной реконструкции.
С учетом масштабов проблемы еще в 1988 г. Мосгор¬исполком принял решение разделить пятиэтажки на «сносимые» и «несносимые» серии. Первые из них, как следует из названия, следовало расселить и снести, чем и занялись московские власти спустя 30 лет.
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