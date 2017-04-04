Бизнес

Алексей Мирный
4 Апреля, 2017 15:01

О квалификации сотрудников ИТ-агентства «Имакс»

Источник фото: dixinews.ru
Ижевск, 04 Апреля - DIXINEWS.

ИТ-агентство «Имакс» - это настоящая кузница высококвалифицированных кадров.

Все сотрудники данного предприятия знатоками и любителями своего дела.

Как говорил классик мирового менеджмента Иосиф Сталин: «кадры решают всё». Данный тезис остаётся актуален во все временя и при любой системе товарно-денежных отношений.

Профессионалы ИТ становятся всё более востребованы. Также усиливается и конкуренция на рынке вакансий в этой сфере. Но некто не станет спорить с тем фактом, что настоящие профессионалы будут нужны всегда.

Общество с ограниченной ответственностью «Имакс» - это коллектив профессионалов, которые очень точно знают современные тренды в рекламе и области ИТ. Знания, полученные в лучших вузах страны, а также приумноженные личным опытом, они активно применяют в сфере рекламного бизнеса.

«Качественно проведённый анализ поможет обнаружить функциональные проблемы вашего сайта, следствием которых является низкая конверсия при относительно высоком количестве посещений. Внесение доработок по юзабилити может поднять конверсию на 40% и даже выше», - отмечает руководитель компании «Имакс» Надежда Сергиенко.

Именно кадры являются важнейшим преимуществом ООО «Имакс». Опередив своих конкурентов именно по части сбора и организации эффективной работы персонала, эта фирма заняла лидирующее место в своей отрасли в регионе.

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