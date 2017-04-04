Общество

Елена Малкова
4 Апреля, 2017 17:32

В Ростове-на-Дону на реконструкцию стадиона «Труд» потратят почти 200 млн рублей

Источник фото: rostov.ru
Ростов-на-Дону , 04 Апреля - DIXINEWS.

В Ростове-на-Дону на реконструкцию стадиона «Труд», расположенного на улице Фрунзе, потратят почти 200 миллионов рублей. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает областное министерство строительства, архитектуры и территориального развития. Почти 200 млн рублей выделят из бюджета региона.

Стоит отметить, что подрядчику нужно будет отреставрировать футбольное поле, обустроить КПП для зрителей и транспорта, трибуны, а также спортивно-оздоровительный комплекс. В перечень работ также входит обустройство и озеленение территории возле объекта и ремонт насосной станции.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 21 апреля. Победителя объявят 28 апреля.

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