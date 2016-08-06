«Чушь и какие-то бумажки» - Медведев о своём компромате

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что протестные акции и клевету на правительство организовывают те, кто стремиться «достичь своих политических целей».

«Кому это выгодно? Это выгодно тем, кто заказывает подобного рода (компрометирующие) сюжеты, материалы. Это, как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели»,- прокомментировал Дмитрий Медведев, появившиеся в интернете обвинения в его сторону.

Медведев назвал их «чушью и какими-то бумажками». Также он отметил, что якобы собранный компромат, нужен лишь для того, чтобы вытащить людей на улицы.

Инициатора акций протеста Медведев назвал «судимым персонажем, который подставляет молодых людей для достижения шкурных целей». Он заявил, что будет продолжать работать на своем посту, несмотря ни на какие провокации.