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Алексей Мирный
4 Апреля, 2017 16:27
Секретарь Общественной палаты Александр Бречалов назначен исполняющим обязанности главы Удмуртии
Удмуртская Республика, 04 Апреля - DIXINEWS.
Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин 4 апреля.
Данным указом он назначил Секретаря Общественной палаты РФ Александра Бречалова временно исполняющим обязанности главы Удмуртии.
«Назначение временно исполняющим обязанности главы Республики Удмуртия – большая ответственность и новый вызов для меня. Спасибо за доверие Президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Интересный и самобытный регион, с большим экономическим потенциалом, уникальной историей и культурой. Более детально на все вопросы отвечу позже, первым делом необходимо полностью погрузиться в текущую ситуацию в регионе», - сказал Бречалов.
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