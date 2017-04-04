Секретарь Общественной палаты Александр Бречалов назначен исполняющим обязанности главы Удмуртии

Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин 4 апреля.

Данным указом он назначил Секретаря Общественной палаты РФ Александра Бречалова временно исполняющим обязанности главы Удмуртии.

«Назначение временно исполняющим обязанности главы Республики Удмуртия – большая ответственность и новый вызов для меня. Спасибо за доверие Президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Интересный и самобытный регион, с большим экономическим потенциалом, уникальной историей и культурой. Более детально на все вопросы отвечу позже, первым делом необходимо полностью погрузиться в текущую ситуацию в регионе», - сказал Бречалов.