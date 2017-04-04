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Алексей Мирный
4 Апреля, 2017 16:19
Названо имя смертника устроившего теракт в Питере
Санкт-Петербург, 04 Апреля - DIXINEWS.
Следственный комитет РФ установил личность человека, совершившего теракт в вагоне метро Санкт-Петербурга.
Им оказался уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.
Также, эксперты-криминалисты обнаружили генетические следы Джалилова на устройстве, оставленном на станции «Площадь Восстания. Также это подтвердили камеры наружного наблюдения.
Как уже сообщалось, Госкомитет нацбезопасности Киргизии допросил родственников Джалилова. По предварительным данным, он готовил преступление и лично закупал детали для изготовления самодельного взрывного устройства.
Тело подозреваемого найдено на месте взрыва.
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