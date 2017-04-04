Начался прием заявок на участие в Международном музыкальном конкурсе в Вятском

Начался прием заявок на участие в Международном музыкальном конкурсе юных исполнителей.

Конкурс пройдет с 1 по 20 июня в историко-культурном комплексе «Вятское».

Мероприятие будет организовано при поддержке Минкульта Россиии и Правительства Ярославской области с целью продвижения профессионального музыкального искусства. В Вятском выступят исполнители в возрасте от 7 до 22 лет. Прослушивания пройдут в трех номинациях: фортепиано (1-4 июня 2017 года), скрипка (9-12 июня 2017 года) и академический вокал (17-20 июня 2017 года).

Проект призван объединить музыкантов разных стран, как уже известных концертирующих исполнителей, так и тех, кто находится в начале своего профессионального пути. Для лауреатов и самых ярких участников конкурса предусмотрены спецпризы – выступления на концертных площадках партнеров конкурса в Италии, Австрии и Германии.

Важная особенность конкурса «Вятское» - состав жюри и формат проведения конкурса. В составе жюри каждой из номинаций – известные музыканты, являющиеся не только известными исполнителями, но также и востребованными педагогами, что значительно расширяет границы привычных конкурсов, поскольку члены жюри могут не только профессионально оценить исполнение юного музыканта, но и, как педагоги с многолетним стажем, дать напутствие юному конкурсанту, поделиться некоторыми профессиональными секретами и приемами исполнения. В жюри войдут профессора Московской консерватории, Российской академии музыки им. Гнесиных и зарубежных учебных заведений.

Перед конкурсными прослушиваниями для конкурсантов каждой номинации предусмотрены двухдневные мастер-классы. Документы на участие в конкурсе принимаются до 28 апреля 2017 года.