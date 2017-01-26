Общество

Алексей Мирный
4 Апреля, 2017 15:36

Во всероссийской акции «День экологических знаний» примут участие 1500 библиотек

Источник фото: nsknews.info
Москва, 04 Апреля - DIXINEWS.

Российская государственная библиотека для молодёжи объявила о завершении приёма заявок на участие во всероссийской акции «День экологических знаний», которая пройдет 15 апреля в рамках Года экологии.

Для участия в акции зарегистрировались более 1500 библиотек из 73 регионов России.

С картой экопросветительских мероприятий, которые пройдут в этот день в библиотеках страны, можно ознакомиться на сайте РГБМ.

Старт проекту будет дан 15 апреля в 13.00 в РГБМ, где пройдет научный стендап молодых специалистов-экологов «Расскажи свою идею Министру». Пять молодых учёных представят свои инновационные идеи по улучшению состояния окружающей среды Министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергею Донскому.

В акции «День экологических знаний» примут участие библиотеки всех типов и ведомственной принадлежности – от научных библиотек до сельских, а также специализированные библиотеки, библиотеки образовательных учреждений (школьные, библиотеки СУЗов и ВУЗов). В программе мероприятий заявлены театрализованные представления, мастер-классы, интерактивные экологические уроки, встречи с экологами и библиоквесты.

Всероссийская акция «День экологических знаний» проводится Российской государственной библиотекой для молодёжи и Государственной публичной научно-технической библиотекой России при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

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