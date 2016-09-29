Пермский край подключат к Интернету за счет ГЧП

Сегодня 4 апреля, в ходе очередного заседания регионального Правительства, члены кабмина обсудили вопрос развития инфраструктуры связи на территории Пермского края.

Обсудили возможности развития интернет-сети в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП).

«У отдельных учреждений – школ, ФАПов, Многофункциональных центров (МФЦ) – нет доступа в Сеть лишь потому, что они не желают оплачивать эти услуги. Поручаю профильным министерствам обеспечить подключение к существующим каналам связи подведомственных объектов. Также необходимо проработать вопрос о софинансировании таких затрат из бюджета и иных источников. Поэтому прошу проработать варианты взаимодействия с операторами связи в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП)», - отметил в начале заседания глава региона Максим Решетников.

С докладом по вопросу выступил и.о. министра информационного развития и связи Пермского края Павел Шевыров, который отметил, что 17% прикамцев проживает в населенных пунктах, где современные услуги связи труднодоступны, либо отсутствуют. Благодаря сотрудничеству федеральных, региональных властей и операторов, в 2016 году возможность пользоваться услугами сотовой связи появилась у 3,5 тыс. жителей Кудымкарского, Бардымского, Соликамского и Куединского районов Пермского края. В 2017 году запланировано развитие сетей связи стандарта 3G в Краснокамском, Суксунском, Чусовском районах. Кроме того, в 73 населенных пунктах запланировано развитие сетей связи стандарта LTE.

До конца 2019 года 305 населенных пунктов Пермского края с численностью жителей от 250 до 500 человек будет обеспечено точками доступа к сети Интернет и оптическими каналами связи. В 2016 году проект был реализован в 58 населенных пунктах, до конца текущего года жители еще 50 населенных пунктов будут обеспечены широкополосным доступом к сети Интернет.

В планах работы Минсвязи – продолжить реализацию перспективных мероприятий по развитию инфраструктуры связи в крае, а также подключение к высокоскоростному Интернету объектов социальной сферы и создание на базе этих объектов публичных зон WiFi. Этот вопрос сегодня прорабатывается совместно с операторами связи.

По итогам пилотных проектов профильными министерствами будут определены механизмы и стандарты централизованного подключения объектов социальной сферы к сети Интернет.