|
Никита Белов
4 Апреля, 2017 10:47
В Челябинске задержали гражданина, который находился в розыске
Челябинск, 04 Апреля - DIXINEWS.
Сотрудники Линейного отдела полиции в аэропорту города Челябинска Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте установили и задержали гражданина, находившегося в федеральном розыске.
Утром 04 апреля 2017 года в ходе несения службы сотрудники ППСП Линейного отдела полиции в аэропорту города Челябинска Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте установили и задержали уроженца Республики Казахстан, который попытался улететь на самолете авиасообщением «Челябинск – Москва (Шереметьево)».
Как установили транспортные полицейские, мужчина, 1971 года рождения, находится в федеральном розыске за органами внутренних дел города Омска по подозрению в совершении разбоя.
Гражданин был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время мужчина передан инициаторам розыска, сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия