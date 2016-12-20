Криминал

Никита Белов
4 Апреля, 2017 10:47

В Челябинске задержали гражданина, который находился в розыске

Задержание.
Источник фото: v-chelny.ru
Челябинск, 04 Апреля - DIXINEWS.

Сотрудники Линейного отдела полиции в аэропорту города Челябинска Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте установили и задержали гражданина, находившегося в федеральном розыске.

Утром 04 апреля 2017 года в ходе несения службы сотрудники ППСП Линейного отдела полиции в аэропорту города Челябинска Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте установили и задержали уроженца Республики Казахстан, который попытался улететь на самолете авиасообщением «Челябинск – Москва (Шереметьево)».

Как установили транспортные полицейские, мужчина, 1971 года рождения, находится в федеральном розыске за органами внутренних дел города Омска по подозрению в совершении разбоя.

Гражданин был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время мужчина передан инициаторам розыска, сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

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