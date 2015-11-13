В 2016 году на Дальний Восток переехали 7800 россиян

Почти 8000 соотечественников принял Дальний Восток в 2016 году — это участники программы, еще около 3000 — члены их семей.

Таковы итоги реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, за прошедший год.

Ожидается, что в 2017 году в регион приедет еще около 3500 бывших жителей России и членов их семей.

Сегодня в программе участвуют семь субъектов Дальнего Востока — Приморский, Хабаровский, Камчатский края, Сахалинская, Амурская, Магаданская, Еврейская автономная области. На согласовании в Правительстве Российской Федерации находится региональная программа содействия переселению соотечественников в Республику Саха (Якутия).

«Территории характеризует растущий рынок труда, высокая потребность в рабочих кадрах. Предусмотрена возможность повышения квалификации, переобучения, профориентации. Кроме того, дальневосточные субъекты, являясь приоритетными для заселения, предлагают очень емкие меры поддержки переезжающим», — отметил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков.

Чаще всего на Дальний Восток переселяются жители Украины (47%), Таджикистана (18%) и Армении (10%). В минувшем году больше всего соотечественников переехало в Приморье, Хабаровский край, Магаданскую и Сахалинскую области.

По словам Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, сегодня в макрорегионе создаются новые инструменты развития территорий, их главная задача — создание новых производств, а значит и новых рабочих мест.

«Меры экономического стимулирования Дальнего Востока направлены на то, чтобы регион стал точкой притяжения для как можно большего числа людей. Чтобы люди приезжали сюда, связывали свою судьбу с перспективным регионом, работали здесь, создавали семьи. Запуск новых инвестиционных проектов позволит создать более 83 тысяч новых рабочих мест», — подчеркнул глава ведомства.

Для переселенцев разработаны различные меры поддержки, так участники программы получают российское гражданство по ускоренной схеме, подъемные в размере 240 тысяч рублей и 120 тысяч на каждого члена семьи, возмещение затрат на проезд и провоз багажа, имущества и транспорта к новому месту жительства. На месте вселения в случае отсутствия работы выплачивается пособие по безработице. Предусмотрены и другие меры поддержки — бесплатная медицинская помощь, образование, социальное обслуживание и т.д.

Серьезной мерой поддержки является предоставление земельных участков по программе «Дальневосточный гектар». Ожидается, что интерес к возможностям развития частных хозяйств на дальневосточной земле будет расти.

Как отмечал вице-премьер–полпред Президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев: «Чем большее количество инструментов мы сейчас используем, тем больше надежды, что российский Дальний Восток станет удобным, комфортным местом для жизни людей».

Отметим, всего с 2007 года на территорию Дальнего Востока въехали 44500 соотечественников, из них 27800 — участники госпрограммы и 16600 — члены их семей.