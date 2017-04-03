С 4 апреля в Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур

По распоряжению Губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко с 4 апреля в городе объявляется трехдневный траур.

Георгий Полтавченко обратился к жителям города на Неве с просьбой не проводить в эти дни развлекательные мероприятия, а к теле- и радиокомпаниям – воздержаться от показа увеселительных программ.

Напомним, в понедельник около 14.30 мск в вагоне метро между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" в Петербурге прогремел взрыв.

По последним данным пресс-службы Национального антитеррористического комитета (НАК):​«В результате взрыва по уточненным данным погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах. Специалистами Министерства здравоохранения предприняты меры по оказанию необходимой медицинской и психологической помощи пострадавшим в результате взрыва, а также членам их семей», — говорится в сообщении ведомства.

Пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти подтвердила информацию о второй бомбе, обнаруженной в городском метро. Первая взорвалась в вагоне поезда на перегоне между станциями Технологический институт и Сенная площадь, еще одно взрывное устройство было вскоре найдено на станции Площадь восстания.

- Около 15.00 на станции Площадь восстания обнаружено самодельное взрывное устройство, снаряженное поражающими элементами. Оно было своевременно обезврежено взрывотехниками, пострадавших нет, - рассказали в УФСБ.