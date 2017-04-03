Объявлены официальные данные о теракте в Питере – 9 погибших

Во время теракта в метро Санкт-Петербурга девять человек погибло и более 20 получили ранения.

Об этом официально сообщили пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК).

«По предварительным данным, в результате взрывов в санкт-петербургском метро погибли 9 человек, получили ранения, в том числе тяжкие, более 20 человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы рассматривают три возможных версии произошедших в Петербурге взрывов – бытовая, криминальная и терроризм. Их озвучил президент Владимир Путин, сообщают РИА Новости.

Дмитрий Медведев выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим при взрыве в Петербурге "Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования семьям погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга. Премьер поручил министру по чрезвычайным ситуациям и министру здравоохранения РФ оказать всю необходимую помощь пострадавшим", - сообщили журналистам в пресс-службе правительства. "Это общая боль", - написал Медведев на странице в Facebook.