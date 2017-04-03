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Алексей Мирный
3 Апреля, 2017 17:37
Объявлены официальные данные о теракте в Питере – 9 погибших
Санкт-Петербург, 03 Апреля - DIXINEWS.
Во время теракта в метро Санкт-Петербурга девять человек погибло и более 20 получили ранения.
Об этом официально сообщили пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК).
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«По предварительным данным, в результате взрывов в санкт-петербургском метро погибли 9 человек, получили ранения, в том числе тяжкие, более 20 человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», - говорится в сообщении.
Правоохранительные органы рассматривают три возможных версии произошедших в Петербурге взрывов – бытовая, криминальная и терроризм. Их озвучил президент Владимир Путин, сообщают РИА Новости.
Дмитрий Медведев выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим при взрыве в Петербурге "Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования семьям погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга. Премьер поручил министру по чрезвычайным ситуациям и министру здравоохранения РФ оказать всю необходимую помощь пострадавшим", - сообщили журналистам в пресс-службе правительства. "Это общая боль", - написал Медведев на странице в Facebook.
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