Открыта регистрация на форум активных граждан «Сообщество» в Казани

24-25 апреля в Казани состоится форум активных граждан "Сообщество".

Общественная палата России традиционно соберёт на одной площадке представителей региональной власти, социально ответственного бизнеса, общественных организаций и СМИ для обучения, поиска решений актуальных социальных проблем и эффективного нетворкинга.

Форум продлится 2 дня, в течение которых участников ждет насыщенная образовательная и дискуссионная программа. Так, общественным организациям и активным гражданам расскажут о доступе некоммерческих организаций на рынок социальных услуг, научат правильному взаимодействию с региональной и федеральной властью и бизнесом и социальному проектированию. В свою очередь для представителей власти и бизнеса пройдут тренинги, посвящённые эффективному и взаимовыгодному партнерству с НКО.

В рамках дискуссионной программы участники обсудят вопросы взаимодействия бизнеса и НКО, развития и поддержки НКО, волонтерства и экологии.

Важной частью "Сообщества" станет уже зарекомендовавшая себя на прошедших форумах в Ярославле и Красноярске площадка акселерации межсекторного взаимодействия. Это формат быстрых встреч НКО с представителями бизнеса, власти и СМИ для презентации собственного социального проекта и поиска партнёров. Результат акселерации - соглашения сторон о сотрудничестве. По окончанию форума участники таких соглашений встречаются для более детального обсуждения форматов взаимодействия. Итогом предыдущих двух форумов 2017 года стало 144 подобных соглашения.

"Приволжский федеральный округ традиционно является одним из лидеров в стране по количеству ярких социальных проектов и активных некоммерческих организаций. У нас высокие ожидания от форума в Казани - мы надеемся на заинтересованность в диалоге представителей всех секторов и их готовность к сотрудничеству. Думаю, что ПФО побьёт рекорд Красноярска по количеству образовавшихся партнерств (74 соглашения) и выдаст нам цифру не менее 80 соглашений", - комментирует генеральный директор Фонда поддержки гражданской активности "Перспектива" Александр Свинин.

Всего на форуме организаторы ожидают порядка 1000 участников.

Форумы «Сообщество» проводятся Общественной палатой Российской Федерации во всех федеральных округах РФ с целью выявления состояния развития некоммерческого сектора в регионах, обсуждения существующих проблем и возможных путей их решения, а также поддержки наиболее эффективных практик гражданской активности.

В 2016 году участие в форумах приняло более 7 000 человек из всех регионов России. Окружные форумы состоялись в Перми (февраль, ПФО), Омске (март, СФО), Хабаровске (апрель, ДФО), Ялте (май, КФО), Екатеринбурге (июнь, УрФО), Череповце (июль, СЗФО), Грозном (август, СКФО), Волгограде (сентябрь, ЮФО). Заключительным стал Итоговый форум, который прошел в Москве 3-4 ноября. На открытии форума с приветственным словом выступил Президент Российской Федерации.