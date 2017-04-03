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Алексей Мирный
3 Апреля, 2017 16:48
Московский метрополитен готов прийти на помощь коллегам Санкт-Петербурга
Москва, 03 Апреля - DIXINEWS.
Метрополитен города Москвы готов помочь сотрудникам питерского метро, в котором сегодня произошло два взрыва.
Об этом сообщил официальный представитель метрополитена Москвы.
«Руководство метрополитена очень обеспокоено этой ситуацией, которая произошла в Петербурге, и, соответственно, при необходимости готово оказать любое содействие руководству Петербургского метрополитена», - отметил он.
Напомним, взрывы произошли сегодня около 15:00 на станциях метро в Санкт-Петербурге. В результате чего погибли от 5 до 10 человек, около 30-50 получили ранения. Причина взрывов выясняется.
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